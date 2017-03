O secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, disse na manhã desta quarta-feira, 15, à Rádio Estadão, que, até às 10h, a circulação dos ônibus deverá estar normalizada na capital paulista. Segundo ele, todas as empresas começaram a retomar o serviço a partir das 8h, com exceção da Sambaíba, que atende a zona norte da cidade. Às 8h30, 29 terminais já estavam abertos e cinco permaneciam fechados. No mesmo horário, o metrô funcionava parcialmente.

