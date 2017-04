Circulação de ônibus é normalizada no Jardim Conceição, em Osasco

Pelo menos 12 linhas não circularam pelo bairro Jardim Conceição, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 12. A suspensão do serviço ocorreu porque um ônibus foi incendiado na noite de terça-feira, 11, em protesto de moradores contra uma chacina que aconteceu na madrugada de terça e deixou quatro mortos.

Segundo a Companhia Municipal de Transporte de Osasco (CMTO), a circulação foi normalizada às 10 horas. Entre 5 horas e 10 horas, as linhas 02, 42, 61, 62, 13-1, 13-2, 08, 14, 15, 29, 030 e 010 não operaram no bairro Jardim Conceição.

Em nota, a CMTO esclareceu que houve uma paralisação por algumas horas, por parte das empresas que operam as linhas de ônibus na região. Caso ocorra alguma interrupção, as concessionárias serão multadas pelo não cumprimento do contrato.

Ônibus queimado

A Polícia Militar (PM) informou que um ônibus foi queimado na Avenida Victor Civita, na altura do número 1.026, no Jardim Conceição, no início da noite de terça-feira. Segundo a PM, 30 pessoas armadas ameaçaram o cobrador e, em seguida, atearam fogo no coletivo. Ninguém ficou ferido. Moradores protestaram contra o assassinato de quatro homens no bairro.

Nas redes sociais, há relatos da insegurança provocada pela violência.

