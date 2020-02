Circuito Morena-Acrissul de Laço Comprido acontece de 7 a 9 de fevereiro

A entrada é franca e o estacionamento é grátis - Arquivo

De 7 a 9 de fevereiro acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho o Circuito Morena-Acrissul de Laço Comprido. No dia 7 acontece o Baile Carapé, shows com as duplas Jean e Junior, Paulo Sérgio e Santigo, Índio e Half. A entrada é franca e o estacionamento é grátis.

A inscrição para a prova de laço custa R$ 800,00 por equipe. Na sexta-feira, às 9 e às 14 hs, acontece a tradicional vaca gorda. Informações com Fábio Araújo: (67) 9 9147-2022.

O Circuito Morena-Acrissul virou uma tradição no calendário de eventos da associação. Cada prova tem reunido cerca de 500 laçadores e atraído um público considerável, constituído principalmente de famílias.

Como funciona a prova

O participante deve segurar o cavalo no brete até o momento da saída do boi para a pista. Desde o brete, o peão já está sendo observado. Importante: o cavalo nunca pode sair antes do bovino. Se isso acontecer haverá penalização.

Após isso, o laçador tem, aproximadamente, 30 metros para fazer a laçada. Ela precisa ser feita nos dois chifres do boi para que ele não se solte e o concorrente perca pontos. O momento em que o laço que chega ao boi é chamado de armada.

Quando a prova ocorre sem problemas, ela é considerada positiva e é levantada uma bandeira branca por um bandeirinha. Porém, quando o boi consegue tirar o laço da cabeça antes de passar pela saída da pista, ou o laçador erra ou o arremesso é feito somente depois dos 100 metros, a prova é confirmada como negativa. Então, uma bandeira vermelha é erguida. Se houver divergências em relação à cor da bandeira, a comissão é acionada.