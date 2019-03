Cinemateca Brasileira abre mostra Mulheres, câmeras e telas

Começa hoje (14) na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a mostra Mulheres, câmeras e telas, que visa a dar maior projeção a obras dirigidas por mulheres. Nesta segunda edição, serão exibidos dois filmes raros: India Song (1975), com direção da francesa Marguerite Duras, muito conhecida também por seu trabalho literário, e O pequeno exército louco (1984), primeiro filme da brasileira Lúcia Murat, que aborda as forças em disputa pelo poder na Nicarágua, como as tropas norte-americanas que chegaram na década de 1930, e a Frente Sandinista de Libertação Nacional.

Outro destaque da programação é o documentário O caso do homem errado (2017). Sob direção de Camila de Moraes, o filme conta a história de Júlio César, um jovem negro que foi executado pela polícia, na década de 1980 em Porto Alegre, ao ser confundido com um assaltante

A entrada para as sessões, que terminam no dia 31 de março, é gratuita, e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria da Cinemateca uma hora antes da exibição. A programação completa pode ser conferida no site da instituição.