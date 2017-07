Cine Truck encanta a garotada que nunca foi a uma sala de cinema

As professoras e voluntárias da Ong Instituto Internacional Visão e Vida, de Bonito, Debora Aparecida da Silva e Neli Aparecida Santos Silva, levaram seus alunos para a exibição. “O filme tem tudo a ver com a Ong, fala de arte, de descobrir a arte dentro das crianças. Adoramos o caminhão, é muito aconchegante”, diz Débora. Entusiasmada, ela mostra no celular fotografias da participação dos alunos na abertura do Festival, com apresentação de pernas-de-pau.

Os alunos da Ong Raiane Dias Gonçalves, 10 anos, Beatriz Alves Godoy, 10 anos, Eduarda Alves Godoy, 12, e Kauã Victorino da Silva Nascimento, seis, apreciaram bastante o filme. “O que eu mais gostei é que elas criaram a música com a imaginação”, diz Raiane. Já o pequeno Kauã gostou dos tsurus [cegonhas japonesas de origamis] que a protagonista fazia no filme. “A menina pensava que a banda não ia dar certo porque elas não sabiam tocar, mas tiveram ajuda e deu certo”, explica Débora às crianças.

As professoras Debora e Neli disseram que as crianças nunca foram ao cinema, pois em Bonito não existem salas de exibição. “Para eles é legal estar no cinema, neste caminhão”. Elas disseram às crianças que um cinema é igual ao Cine Truck, só que um pouco maior.

A sessão de cinema também agradou aos adultos. O peruano de Cuzco, Emilio Romero, era guia de turismo no Peru e veio ao Brasil para aprender português. Casou-se por aqui e está há um ano e meio em Bonito. A paixão pelo cinema veio desde a época em que morava em Cuzco. “Eu fazia filmes de ficção com uma câmera 16 milímetros e passava os filmes no quintal da minha casa. As pessoas pagavam ingresso e eu ganhava um dinheirinho”, lembra.

O projecionista do Cine Truck durante o Festival de Bonito, Cláudio Oliveira, diz adorar a ideia do caminhão, destacando a sétima arte. “Tem lugares em que as pessoas não têm chance de ver o cinema, de deslumbrar-se com o cinema, daí veem o caminhão por fora e quando entram, veem que é um cinema. É bem interessante aqui no Festival”.

A produtora do Cine Truck, Lidiane Lima, disse que o pessoal do Festival está bem interessado em assistir aos filmes. “As sessões têm público, as pessoas vêm pedir informações. O caminhão é perfeito, pois agrega muito ao Festival, está aqui na praça, fazendo parte da programação”.

O Cine Truck é uma carreta transformada em uma sala de cinema que abrigará filmes de Mato Grosso do Sul e do restante do País durante o Festival. Crianças, jovens e adultos poderão assistir a filmes nacionais e a uma programação especial em homenagem aos 40 anos da criação do Estado de Mato Grosso do Sul com filmes produzidos pelos nossos cineastas locais. A sala de cinema no caminhão possui a lotação de 30 lugares. As sessões são gratuitas e para participar, basta retirar o ingresso no local, um pouco antes de cada exibição.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sull (FCMS)

