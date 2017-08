A transparência do céu é tal que permite ver até aos confins do Universo / Divulgação

O Cine Sesc exibe na próxima semana o filme “Nostalgia da Luz”, longa chileno, dirigido por Patrício Guzmán. A história se passa no deserto de Atacama, onde astrônomos de todo o mundo se reúnem para observar as estrelas. A entrada é gratuita.

O filme mostra que enquanto astrônomos observam as estrelas, mulheres procuram seus familiares mortos. Nessa região do Chile, a três mil metros de altitude, a transparência do céu é tal que permite ver até aos confins do Universo. Também é um lugar em que a secura do solo conserva intactos os restos humanos.

A exibição será na terça-feira (dia 22) às 19h na unidade da Morada dos Baís, em Campo Grande. No Sesc Corumbá, haverá duas sessões: na quinta-feira, 24, às 19h30 e no sábado, 26, às 15h. Para este filme a classificação indicativa é de 12 anos.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.

Veja Também

Comentários