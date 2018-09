Cinco projetos de lei estão pautados para votação hoje na Câmara

Sessão terá início às 9h - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam na sessão ordinária de terça-feira (25) cinco Projetos.

Em única discussão e votação, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 9.045/18, que cria a escola do empreendedorismo no município de Campo Grande/MS, e dá outras providências. A proposta é de autoria do Executivo Municipal.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores analisam mais dois Projetos. O Projeto de Lei 8.891/18, de autoria do vereador Carlão, que institui o Dia Municipal da Conscientização de Doação do Cordão Umbilical.

E o Projeto de Lei 8.908/18, de autoria do vereador Cazuza, que dispõe sobre o Dia Municipal do Escoteiro/Escotismo em Campo Grande – MS e dá outras providências.

Por fim, em primeira discussão e votação, os vereadores analisam outros dois Projetos. O Projeto de Lei 8.912/18, de autoria do vereador William Maksoud, que dispõe sobre a criação do programa “adote um campo de futebol”, no âmbito do município de campo grande-ms e dá outras providências.

E o Projeto de Lei 8.953/18, que institui, no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande-MS, os Jogos Universitários Campo-Grandenses – JUCG e dá outras providências. A Proposta é de autoria dos vereadores Papy, Ademir Santana, Valdir Gomes e William Maksoud.

Palavra Livre – A sessão contará ainda com o representante Jurídico do Conselho Brasileiro de Óticas e Optometria, Fábio Cunha e do subsecretário do Procon Municipal, Valdir Custódio, que irão discorrer na Tribuna sobre o Projeto de Lei Complementar 218/2013, que regulamenta o funcionamento e a instalação de óticas em Campo Grande. O convite foi feito pelo vereador Prof. João Rocha.