Cinco projetos de lei e um veto serão votados na sessão da Câmara hoje

Sessão terá início às 9h - Divulgação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam cinco Projetos e um Veto do Executivo durante sessão ordinária desta quinta-feira (27).

Em segunda discussão e votação, será apreciado o Projeto de Lei 8.712/17, do vereador Odilon de Oliveira, que dispõe sobre a inclusão do nome do cônjuge ou maior de 18 anos que resida com o consumidor nas contas mensais de serviços essenciais, a fim de atestar sua residência. Ainda, analisam o Projeto de Lei 8.829/18, do vereador William Maksoud, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Disque Idoso no Município de Campo Grande.

Ainda, em segunda discussão e votação, há o Projeto de Lei 8.850/18, que cria o Cadastro Municipal de Violência contra a Mulher no Município de Campo Grande, proposto pelos vereadores Odilon de Oliveira e Ademir Santana.

Já em primeira discussão e votação, serão votadas duas propostas. O projeto de lei 8.903/18, do vereador Carlão, que altera a Lei 1.914, de 18 de setembro de 1980, que declara de utilidade pública municipal o Centro Espírita Organizado Caminheiros de Jesus. Ainda, o projeto de lei 8.969/18, dos vereadores Carlão e Chiquinho Telles, que institui no calendário oficial de eventos de Campo Grande, o Dia Municipal do Gari.

Para a sessão de quinta, está prevista ainda a análise em única discussão e votação ao Veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.833/18, que dispõe sobre a criação do Programa “Parceria Verde” e dá outras providências, de autoria do vereador Dr. Lívio.

Palavra Livre - A convite da vereadora Enfermeira Cida Amaral, a sessão de quinta-feira contará com a presença da presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística (Asmfc), Nelcila Da Silva Masselink, que falará, na Tribuna, sobre o Dia da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.