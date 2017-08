Cinco pontes de concreto vão garantir a integração e o desenvolvimento em Jateí

Com o objetivo de garantir a integração e o desenvolvimento no município de Jateí, o Governo de Mato Grosso do Sul está construindo duas pontes de concreto armado e prepara o início da obra de outras três travessias.

Os investimentos estimados nas ações ultrapassam os R$ 3,7 milhões, e contam com contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Das cinco pontes, uma está em execução sobre o Córrego Água Santa, na MS-145, e outra é erguida na região do Tago, na linha Carajá. As duas custam R$ 1 milhão e R$ 459,9 mil, respectivamente. As outras três travessias estão em processo de licitação.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso de Jateí.

No total, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Dessas 90 pontes, 31 já foram entregues, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação.

