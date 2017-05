Cinco pessoas morrem em acidente em rodovia em MG

Cinco pessoas, entre as quais uma criança de 5 anos e um adolescente de 15, morreram ontem (5), em acidente na MGC-381, próximo a Mantena, no Vale do Rio Doce, cidade a 450 quilômetros de Belo Horizonte. O veículo em que viajavam bateu de frente com uma carreta que transportava frutas.

Segundo informações do sargento Gilmar Gomes, da Polícia Militar em Mantena, a suspeita é que o condutor tenha dormido ao volante. "O grupo já viajava há cerca de 10 horas", disse o sargento, com base em informações repassadas por familiares. Os outros mortos tinham 30, 32 e 41 anos. Nenhuma das vítimas chegou a ser levada para o hospital.

A viagem começou em Sacramento, no Alto Paranaíba, e tinha como destino Jaguaré, no Espírito Santo. O grupo viajava em um Chevrolet Celta. O acidente ocorreu ontem por volta das 10h da manhã. Os corpos foram enviados para o Instituto Médico Legal (IML) em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce.

