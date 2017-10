Cinco pessoas morrem após tombamento de ônibus na Bahia

Pelo menos cinco pessoas morreram após um acidente de ônibus na BA-421, entre os municípios de Mundo Novo e Piritiba, na Bahia, na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), o coletivo foi alugado por famílias para um passeio em comemoração ao Dia das Crianças.

Entre as vítimas, estão três adultos, um adolescente de 16 anos e uma criança de dois. O ônibus saiu do município de Itaberaba e ia para Jacobina, para um parque aquático no local, o Fiesta Park Hotel.

Policiais da 98ª CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) acionaram ambulâncias, que encaminharam as vítimas para hospitais municipais de Novo Mundo e Piritiba. Em seguida, as vítimas foram transferidas para hospitais de Feira de Santana.

Ainda segundo a SSP-BA, uma criança teve a perna amputada e está sendo levada para Salvador por um helicóptero da Polícia Militar. A pasta não informou o número total de feridos, mas disse que há sete em estado grave.

Veja Também

Comentários