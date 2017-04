Cinco morrem e 7 ficam feridos em rebelião no MT

Cinco presos morreram e sete ficaram feridos em uma rebelião na Penitenciária Ferrugem em Sinop (MT). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança. As mortes aconteceram depois que presos entraram em confronto entre si, após a tomada de duas alas pela manhã da terça-feira, 11. O comandante regional da Polícia Militar em Sinop, tenente coronel Valter Razera, disse que os rebelados usaram outros detentos como escudos humanos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários