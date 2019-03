Cinco das sete linhas CPTM funcionam parcialmente neste domingo

Cinco das sete linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionam parcialmente ou com velocidade reduzida neste domingo (17) por conta de serviços de modernização ou de manutenção. Apenas as linhas 7 Rubi (Luz – Jundiaí) e 13 Jade (Brás – Aeroporto de Guarulhos) operam normalmente.

A companhia informa que as obras são feitas em horários de menor movimentação de passageiros, aos finais de semana, feriados e madrugadas, pois manter o atendimento simultaneamente “é um grande desafio”.

A Linha 8 Diamante – que liga a estação Júlio Prestes, no centro da capital, a Itapevi, na região metropolitana – funciona com velocidade reduzida em razão de serviços de manutenção já programados. O intervalo médio entre os trens é de 20 minutos em toda a linha. De acordo com a companhia, até a 23h59 deste domingo os serviços ocorrerão no sistema de rede aérea entre as estações Carapicuíba e Barueri. Das 7h às 19h, entre as estações Comandante Sampaio e Osasco.

A Linha 9 Esmeralda, que liga o bairro Grajaú, na zona sul, ao município de Osasco, a circulação está interrompida até as 19h entre as estações Presidente Altino e Osasco para a realização de obras nos equipamentos da via permanente. O intervalo médio entre os trens é de 27 minutos. Até a meia-noite também serão feitas obras de modernização no sistema de rede aérea e nos equipamentos de via permanente entre as estações Socorro e Grajaú.

Na Linha 10 Turquesa, que sai do Brás, na zona leste, para o município de Rio Grande da Serra, os trabalhos são feitos nos equipamentos de via permanente entre as estações Juventus-Mooca e Tamanduateí até as 19h. O intervalo médio entre os trens é de 17 minutos.

Para quem utiliza a Linha 11 Coral (Luz – Estudantes), a espera entre os trens é, em média, de 20 minutos por causa de obras de modernização nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Até a meia-noite, as obras de modernização ocorrem no sistema de rede aérea entre as estações Corinthians-Itaquera e Guaianases. O intervalo médio entre os trens é de 15 minutos da Luz ao Brás e de 30 minutos do Brás a estação Estudantes.

Na Linha 12 Safira, que liga o Brás a Calmon Viana, até a meia-noite serão feitas intervenções nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. No mesmo período, também serão feitos serviços no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Aracaré. O intervalo médio entre os trens será de 35 minutos em toda a linha.