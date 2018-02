Cientistas revelam que baleia orca consegue imitar a fala humana

Um grupo de cientistas revelou que uma baleia orca é capaz de imitar a fala humana. De acordo com um novo estudo, uma baleia fêmea chamada Wikie aprendeu a repetir palavras como "hello" e "bye bye" ("olá" e "até logo", em inglês) ditas por sua treinadora em um parque marinho na França.

O estudo, realizado por cientistas da Universidade St Andrews (Reino Unido), da Pontifícia Universidade Católica do Chile e da Universidade Complutense de Madri (Espanha), foi publicado nesta quarta-feira, 31, na revista científica Proceedings of the Royal Society B.

Os pesquisadores tinham o objetivo de descobrir se as orcas são capazes de aprender novas vocalizações imitando umas às outras. Segundo eles, estudos anteriores já mostravam a existência de "dialetos" diferentes entre grupos distintos de baleias, sugerindo que as vocalizações feitas por esses animais não são adquiridas geneticamente e que poderiam ser aprendidas.

"A orca que nós estudamos em cativeiro foi capaz não apenas de aprender as vocalizações de outras orcas, mas também vocalizações humanas, por imitação", afirmou um dos autores do estudo, Josep Call, da Faculdade de Psicologia e Neurociências da Universidade de St Andrews.

No parque Marineland Aquarium, em Antibes, na riviera francesa, os cientistas estudaram a capacidade da baleia Wikie para aprender novos sons. Parcialmente imersa, apenas com o espiráculo - o buraco para respiração - fora da água, Wikie foi capaz de repetir várias palavras, incluindo "Amy" - o nome de sua treinadora - e "one, two, three" ("um, dois, três", em inglês).

A imitação não é perfeita e a vocalização é feita em um tom extremamente agudo, mas as palavras são claramente reconhecíveis. De acordo com os cientistas, por várias vezes Wikie foi capaz de produzir imitações razoáveis já na primeira tentativa, fornecendo evidências conclusivas de que as orcas têm mesmo a capacidade de aprender novos sons.

De acordo com Call, os estudos feitos anteriormente mostravam que as baleias orcas que vivem na natureza têm um conjunto específico de vocalizações e, quando são levadas para outro ambiente, mudam essas vocalizações para se adaptar às novas companheiras. Mas, até agora, não havia nenhuma evidência de que os diferentes "dialetos" eram resultado de aprendizado.

"Nossos resultados sugerem que essa também é uma explicação plausível para a maneira como as orcas que vivem na natureza aprendem as vocalizações de outras baleias e que elas são capazes de desenvolver e transmitir dialetos", afirmou Call.

Segundo Call, a imitação vocal é uma marca da linguagem falada humana, que, somada a outras capacidades cognitivas avançadas, têm impulsionado a evolução da cultura humana.

Evidências comparativas sugerem que, embora a capacidade de copiar sons de indivíduos da mesma espécie seja praticamente exclusiva de humanos, alguns poucos grupos de aves e mamíferos desenvolveram essa capacidade de forma independente.