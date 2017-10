Ciência recebe só 20% do necessário e deve fechar 2017 no vermelho

A equipe econômica do governo liberou apenas R$ 440 milhões para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), de um total de R$ 9,8 bilhões que foram descontingenciados do orçamento federal. Isso equivale a apenas 20% do que o MCTIC calcula ser o mínimo necessário para fechar as contas deste ano: R$ 2,2 bilhões.

Dessa forma, a pasta deverá terminar o ano cerca de R$ 1,8 bilhão no vermelho - dinheiro que deixará de ser transferido para o pagamento de bolsas e projetos de pesquisa em todo o País.

Os números estão listados na Portaria 314 do Ministério do Planejamento, publicada nesta terça-feira, 3, no Diário Oficial da União. Esse texto será atualizado ao longo do dia, com mais informações e comentários dos órgãos governamentais e da comunidade científica.

"Os recursos descontingenciados estão muito aquém dos R$ 2,2 bilhões que foram bloqueados anteriormente, e não são suficientes para atender sequer aos compromissos urgentes e essenciais do CNPq, Finep e institutos de pesquisa. As solicitações encaminhadas ao presidente de República e aos ministros da área econômica e da CT&I pelas entidades científicas e acadêmicas nacionais não foram atendidas", disse o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu Moreira.

