Cidades turísticas de MS terão voos diários para Campinas

A partir de fevereiro a Azul Linhas Aéreas Brasileiras inicia a operação de voos diários para a cidade turística de Bonito, destino mundial de ecoturismo. A nova linha será circular com Campinas, em São Paulo (Aeroporto Internacional de Viracopos) e Corumbá (Aeroporto Internacional de Corumbá) considerada porta de entrada da América do Sul para a região do Pantanal. A operação passará de quatro voos semanais para um voo diário.

As novas operações ampliarão a oferta de assentos para 106 poltronas, em jato Embraer 190. Atualmente, os voos são cumpridos com o ATR 72, de 70 lugares.

“Estamos reestruturando a malha de Bonito e Corumbá com São Paulo de modo a ampliar a oferta de assentos e termos ainda mais efetividade nestas operações no Mato Grosso do Sul. Esta novidade trará diversas vantagens a Clientes de todo o Brasil, que terão mais opções para chegar, sobretudo, a Bonito”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento e Alianças da Azul.

Com as mais de 50 opções de conexão em São Paulo (Viracopos), clientes da companhia partindo de todas as regiões do país podem chegar a Bonito. A novidade para Bonito e Corumbá passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a companhia opera três voos semanais na cidade, todos com destino a São Paulo (Viracopos).

Confira a operação:

Conforme o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Nelson Cintra, a ampliação do número de voos para os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul é uma das ações do Governo do Estado para potencializar o turismo sul-mato-grossense. “O aumento da malha aérea é mais uma dessas medidas que visam garantir o aumento do fluxo de turistas no estado. Somada ao incremento da promoção do estado e comercialização dos destinos nos diversos mercados esperamos alcançar bons resultados para o próximo ano”, destacou.

Em março, o governador Reinaldo Azambuja recebeu representantes da Companhia Aérea. Durante o encontro foi discutida a concessão da isenção fiscal tendo como contrapartida o aumento da frequência de voos para os destinos turísticos sul-mato-grossenses.

