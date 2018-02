Cidades do interior fluminense têm média de reservas de 82% para o carnaval

Paraty (Tânia Rêgo/Agência Brasil) - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pesquisa divulgada hoje (9) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) revela que as reservas para o período do carnaval no interior do estado do Rio de Janeiro apresentam média de 82%, sendo que, em algumas localidades, como Paraty, na Costa Verde, e Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, a ocupação atinge 98% e 92,5%, respectivamente. Em Cabo Frio, também na Região dos Lagos, 85% dos quartos já foram vendidos, e em Maricá, na região metropolitana, as reservas alcançam 95%. No carnaval do ano passado, a ocupação no interior fluminense foi 81%.

Na capital, a procura gira em torno de 86%, de acordo com informação do Sindicato dos Hotéis do Município do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio). No ano passado, o índice foi 78%. A região mais procurada, com 96% de reservas, abrange os bairros de Flamengo e Botafogo. Seguem-se Copacabana/Leme e Ipanema/Leblon, ambas as regiões com 89%. O centro da cidade tem ocupação de 84% e a Barra da Tijuca, na zona oeste, de 82%. Segundo o SindHotéis Rio, 75% dos turistas que estão na cidade para o carnaval são nacionais, especialmente paulistanos e mineiros. No mercado internacional, predominam os sul-americanos.

Para o secretário de Estado de Turismo, Nilo Sergio Felix, o carnaval impulsionou a procura pelos destinos do interior fluminense. Várias cidades já estão com ampla programação direcionada para a festa. “São números muito representativos, que ratificam o crescimento do fluxo de visitantes para o interior. Em 2017, a ocupação foi 81%. Esses índices são uma prévia. Muitas pessoas deixam para procurar hotéis na véspera da viagem”, alertou o secretário.

Programação

O carnaval de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por exemplo, será aberto hoje (9) à noite, na Praça do Pacificador, com a apresentação de várias atrações musicais e de dança no palco externo do Teatro Raul Cortez. A partir das 18h, vão se apresentar DJs e as bandas Dissonância e Valve. De sábado (10) a segunda-feira (12), vão desfilar na Avenida Leonel de Moura Brizola dez blocos e a escola de samba Unidos do Raciocínio, de Nova Iguaçu. Na terça-feira (13), a partir das 21h, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio vai desfilar no mesmo local, fechando os festejos.

Na região serrana, Petrópolis atrai turistas em busca de tranquilidade e que preferem descansar. Durante o carnaval, os pontos turísticos estarão abertos e a cidade já registra 80% de quartos reservados. Para quem não abre mão da folia, a cidade oferece o Carnaval da Liberdade, na praça do mesmo nome, com atrações musicais, espaço dedicado às crianças, gastronomia e cervejas artesanais, a partir desta sexta-feira (9) até o dia 14. Haverá também a Deguste, feira de produtores de cerveja artesanal de Petrópolis e, para a criançada, o Palácio de Cristal oferecerá recreação gratuita durante a folia.

Em Teresópolis, o festival cervejeiro Cerveja nas Alturas promete animar os foliões. A cidade está com 80% de reservas nos hotéis. O festival se estenderá do dia 10 ao dia 14, na Granja Comary. Vários bailes e blocos de carnaval, espalhados pela cidade, são atrações para quem quiser aproveitar a folia do Momo, informou a Secretaria de Estado de Turismo.

Região dos Lagos

As cidades da Região dos Lagos, também conhecida como Costa do Sol, também estão com programação carnavalesca. Rio das Ostras terá 24 blocos, com matinê para as crianças no antigo camping' da Costazul, no horário das 16h às 20h. Na programação, está confirmada a participação das baterias das escolas de samba Beija Flor de Nilópolis, Mangueira e Grande Rio. Os ingressos a preços populares são vendidos a R$ 10.

Cabo Frio espera receber cerca de 700 mil turistas durante o carnaval e oferece uma das festas mais animadas da região. São mais de 40 blocos que desfilam pelas ruas do município.

Região Metropolitana

Em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estão programados bailes, blocos e matinês. A cidade espera 400 mil turistas que poderão assistir e brincar nos 80 blocos que desfilarão pelas ruas. Dezesseis palcos e 114 'shows' prometem animar os foliões. Os organizadores pretendem resgatar o carnaval de rua.

Em Niterói, mais de 30 pontos da cidade terão festejos. Mais de 90 blocos de rua animarão o público. O ponto alto da programação será na Rua da Conceição, no centro do município, com os desfiles das agremiações niteroienses dos grupos B, C e Especial, programados para os dias 12 e 13 de fevereiro, a partir das 18h.

Centro-Sul

Em Miguel Pereira, o cantor Xande de Pilares promete agitar o carnaval de turistas e moradores, no próximo dia 13. A festa começa amanhã (10) e ficará concentrada no centro do município e nos distritos de Governador Portela e Conrado. No centro, desfilarão os blocos Desce Mais Não Cai, Que Isso Aí e Catacorno.

Três Rios promete, pelo segundo ano consecutivo, a maior festa popular, com destaque para os blocos e bandas regionais. Entre as atrações estão matinês para a criançada, os tradicionais blocos de rua, shows' na Avenida do Samba e o maior desfile das escolas de samba do interior do estado do Rio.

Em Vassouras, a festa começou ontem (8) e se estende até 13 de fevereiro. Nove blocos animarão as ruas da cidade. São esperados cerca de 10 mil visitantes. Os hotéis da região turística do Vale do Café já registram 70% de ocupação, segundo a Secretaria de Estado de Turismo.

Costa Verde

Em Paraty, além do tradicional Bloco da Lama, sete blocos desfilarão a partir desta noite (9) até o dia 13 nas ruas do centro histórico, onde podem ser observadas construções preservadas do período colonial. Um ponto alto da programação é a fusão entre arte, música e folia desfilada pelos blocos Arrastão do Jabaquara e Assombrosos do Morro. Os grupos confeccionam bonecos gigantes em papel machê, vestem-se e saem pelas ruas ao som de marchinhas antigas de carnaval.