Cidades de MS realizam força-tarefa para ajudar vítimas das fortes chuvas

Desde o início da semana, cidades de Mato Grosso do Sul enfrentam as consequências provocadas pelas fortes chuvas. Nesta quinta-feira, 22, a prefeitura de Aquidauana decretou Estado de Emergência devido a cheia do Rio Aquidauana e a situação caótica em que se encontram centenas de pessoas vitimadas pelas enchentes.

O município organiza ainda uma força-tarefa para ajudar os desalojados com o auxílio de doações.

Na quarta-feira, 21, o secretário de Governo, Wezer Lucarelli, convocou uma reunião com todos os envolvidos no auxílio à população.

No início da semana, temporal com até 240 milímetros de chuva desalojou pelo menos 50 famílias em Bonito, segundo informações da Defesa Civil.

Previsão para quinta-feira

O dia permanece nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas na região norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas demais áreas, o dia será de parcialmente nublado a claro, com névoa úmida. Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C.

Trilha embaixo d'água

Um vídeo feito em 2 de fevereiro, divulgado pelas redes sociais, mostra uma área submersa após fortes chuvas, no município de Jardim que fica a 217 quilômetros de Campo Grande.