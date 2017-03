Cidade Escola – Detranzinho retoma as atividades

Campo Grande (MS) – A cidade Escola de Trânsito – Detranzinho, localizada no Detran-Sede, iniciou os atendimentos a estudantes das escolas da Rede Estadual, Municipal e Privada de Campo Grande.

O programa atende crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental do 1º a 5º ano, e para participar as escolas devem desenvolver atividades relacionadas ao trânsito durante o ano letivo, além de preencher os pré-requisitos disponibilizados no site do Detran-MS.

Na minicidade, as crianças andam de bicicleta, aprendem a travessia correta da faixa de segurança, participam de jogos educativos, tudo para aprender as regras de circulação. “De forma lúdica, as crianças se divertem e aprendem. Essa ação forma cidadãos comprometidos com a qualidade de vida no trânsito do futuro e do presente, já que as crianças cobram boas prática de seus pais”, explicou a diretora de Educação de Trânsito, Marlene Rondom.

O primeiro atendimento foi realizado com o CRAS – Alair Barbosa de Rezende. Em média 82 crianças são atendidas diariamente.

Para mais informações a escola pode enviar e-mail para: [email protected] ou ligar no telefone: (67) 3368-0199.

Jaqueline Hahn Tente – Detran-MS

Foto: Equipe Detranzinho

