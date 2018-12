Cidade do Rio registra temperatura mais alta do ano

A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (13) a temperatura mais alta do ano, com a máxima atingindo 39,6º Celsius (ºC), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O novo recorde de calor superou os 39,4°C, registrado no dia 19 de janeiro deste ano, também no município do Rio.

Já o Sistema de Alerta Rio, da prefeitura, registrou na estação meteorológica de Santa Cruz, na zona oeste da cidade, a temperatura máxima de 39,3°C às 13h45. De acordo com o Centro de Operações Rio, a alta temperatura ocorreu “devido à influência de um sistema de alta pressão na Região Sudeste”. A temperatura mais alta do ano, de acordo com o Sistema Alerta Rio, foi verificada no dia 18 de janeiro, quando os termômetros assinalaram 42,4º C, em Guaratiba, na zona oeste da cidade.

Para os próximos três dias, a meteorologia prevê temperaturas altas, podendo chegar aos 40° C no final de semana. No Rio pode chover em áreas isoladas, mas que não afetará as altas temperaturas, devido à massa de ar quente no oceano.