Aviso: Cidade do Natal terá horário diferenciado no dia 24 de dezembro

A Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, fechará mais cedo no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O espaço será aberto no horário normal de funcionamento, às 17 horas, mas a programação será encerrada às 20 horas. No dia 25 de dezembro a Cidade do Natal volta a funcionar no horário normal, das 17 às 23 horas.

Confira a programação:

24/12 – Véspera de Natal

19h – Auto de Natal com grupo de teatro Transart

19h30 – Auto de Natal com o grupo de teatro Transart

25/12 – Natal

20h – Auto de Natal com grupo de teatro Transart

21h – Auto de Natal com o grupo de teatro Transart