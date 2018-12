Cidade do Natal terá cardápio variado nos 18 quiosques da Praça de Alimentação

Um cardápio farto, cheio de delícias para os visitantes da Cidade do Natal que, além de encher os olhos com a decoração, deixará o estômago bem satisfeito. Por meio de Termo de Cooperação entre o Município e restaurantes (Abrasel-MS), 18 quiosques estarão na Praça de Alimentação da Cidade do Natal.

De acordo com o menu montado pela Abrasel, os preços vão de 8 a 26 reais. Entre lanches, salgados , comidas e sobremesas, há ainda a o opção para quem gosta de alimentos leves e saudáveis, como o açaí. Os quiosques ficarão no espaço de 207 metros quadrados.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos.

Entre as delícias estão: hamburguer, sobá, salgados fritos e tapioca. A Cidade do Natal será aberta oficialmente este sábado, dia 8, a partir das 19 horas, com o o Show da Luna. A programação se estenderá até o dia 06 de janeiro de 2019 com apresentações teatrais, musicais, corais e show da Família Lima.