Cidade do Natal estreia neste sábado com Show da Luna

Neste sábado (8), a partir das 19 horas, a Avenida Afonso Pena não será mais a mesma. Os altos da principal avenida de Campo Grande recebem novamente o colorido especial da Cidade do Natal 2018, que terá o show da Luna na inauguração.

Na manhã deste sábado o prefeito Marquinhos Trad acompanhou os últimos detalhes da decoração da Cidade, que terá uma ampla área kids, artesanato, a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, além de mais de 60 atrações musicais nos 30 dias de festa.

“Está tudo preparado para receber você e sua família. Venha curtir a decoração especial, feita para homenagear o nascimento de Jesus Cristo. A partir das 19 horas, nós esperamos vocês”, declarou o Prefeito Marquinhos Trad.

A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos. Os preços vão de 8 a 26 reais, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial está facilitando o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, começou a rodar neste sábado (8).

A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Os horários podem ser consultados pelo link: http://www.mobilibus.com/web/timetable-stops/new/5w71c#ka1

City Tour

A Cidade do Natal também está oferecendo passeio gratuito no City Tour, que ganhou uma nova roupagem, cheio de luzes, no clima natalino. O ônibus tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até nas imediações da Avenida Presidente Ernesto Gueisel. Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.