Cidade do Natal atrai milhares de campo-grandenses no primeiro dos 30 dias de festa

A magia do Natal invadiu Campo Grande na noite deste sábado (8). Milhares de famílias prestigiaram o primeiro dia da Cidade do Natal, que abriu as portas ao campo-grandense com o Show da Luna. O brilho das luzes de Natal se comparava apenas a beleza do sorriso das crianças, encantadas com cada detalhe da decoração.

Presépio, Papai Noel, personagens do imaginário infantil por toda a Cidade do Natal, arquibancada e cobertura na praça de alimentação e área de show, além de uma segurança reforçada, fizeram a alegria de quem acompanhou de perto o primeiro dos 30 dias de uma festa preparada especialmente para o campo-grandense.

Antônio Luiz, 40 anos, trouxe familiares de São Paulo. “Eles vieram para as festas de fim de ano e estão adorando. É um evento que todo ano a gente vem. Evento muito bom, muito bonito e eles estão adorando”, detalhou.

Aline Martins, 36 anos, foi à Cidade do Natal com três filhos, a sobrinha e um neto e gostou do que viu. “Achei muito bonita mesmo. Tudo perfeito. A gente não vê nenhum defeito. Eu gostei de tudo. Ano passado estava muito bonito, mas neste ano ainda está muito mais”, observou.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da data. “É um momento muito importante porque celebramos o nascimento do menino Jesus. Aquele que nos dá todo o suporte para que possamos ter uma vida em harmonia, solidariedade e fraternidade. Tenho certeza absoluta que vocês vão sentir a presença do Espírito Santo quando entrarem neste lugar. Preparamos tudo com muito amor, carinho, dedicação. Cada detalhe foi escolhido para que seja inesquecível para todos vocês. Não faltou nenhum tipo de boa vontade da nossa parte para fazê-los feliz. Que todos que aqui entrarem se lembrem que Jesus Cristo é a maior luz do mundo”, declarou o prefeito Marquinhos Trad, ao inaugurar a festa na Cidade do Natal.

A primeira-dama Tatiana Trad agradeceu a todos pela presença e falou do carinho com tudo o que foi preparado. “Que a alegria possa ser sentida neste local, porque tudo foi feito com muito amor, muita dedicação. Que vocês possam sentir isso todos os dias, em cada show, em cada momento. Que seja um Natal com muito amor, com muita luz. Que Deus nos abençoe e continue nos dando sua graça, em sentir a sua presença e seu amor, que é algo mais precioso que podemos ter. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias”, disse a primeira-dama.

Wagner da Silva Munin, 35 anos, foi à Cidade com a filha e a esposa para celebrar o Natal. “Está lindo. Entramos no clima natalino. Pretendo vir mais vezes”, contou.

A Cidade do Natal

A Cidade do Natal de 2018 conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, além de mais de 60 atrações musicais.

A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépi o instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos. Os preços vão de 8 a 26 reais, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial está facilitando o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, começou a rodar neste sábado (8).

A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Os horários podem ser consultados pelo link: http://www.mobilibus.com/web/timetable-stops/new/5w71c#ka1

City Tour

A Cidade do Natal também está oferecendo passeio gratuito no City Tour, que ganhou uma nova roupagem, cheio de luzes, no clima natalino. O ônibus tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até nas imediações da Avenida Presidente Ernesto Gueisel. Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.