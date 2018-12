Cidade do Natal abre programação desta quinta com show de Patrícia Centurião

PatriciaC

O palco da Cidade do Natal tem recebido, desde a última segunda-feira, diversas apresentações envolvendo música, dança, teatro, coral, cantata e outras manifestações artísticas, que encantaram o público, principalmente as que contaram com a atuação de crianças. E, para a noite desta quinta-feira (20), a programação contará com shows de Patrícia Centurião e Chicão Castro.

A programação começa às 20 horas com as músicas da cantora e compositora campo-grandense Patrícia Centurião. No ano passado, a jovem participou do programa “Hora do Faro”, na Rede Record de Televisão, onde dividiu o palco com a dupla sertaneja de renome nacional Henrique e Diego. Depois do show de Patrícia, Chicão Castro volta ao palco da Cidade do Natal, a partir das 21h30.

City Tour e Maria Fumaça

O ônibus do City Tour voltou todo repaginado e com os principais pontos turísticos e históricos de Campo Grande inseridos na adesivagem. O City Tour, assim como a Maria Fumaça, leva os visitantes da Cidade do Natal para dar uma volta pelas ruas de Campo Grande.

O ônibus, com capacidade de embarque para 74 passageiros, tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio dura cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Avenida Afonso Pena até às imediações da Avenida Presidente Ernesto Geisel. Menores de 12 anos só poderão passear a bordo do City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus. O passeio é gratuito.

Já a Maria Fumaça, que inclusive leva o símbolo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), percorre o trecho da Cidade do Natal até o Shopping Campo Grande e tem capacidade para 28 passageiros. Enfeitada com luzes, a Maria Fumaça realiza os passeios a cada 30 minutos, a partir das 17 horas. O embarque é gratuito.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial está facilitando o acesso do visitante à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para o local, começou a rodar desde a abertura da Cidade do Natal. A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23 h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 8, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.