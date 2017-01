Cidade de São Paulo tem o 4º janeiro mais chuvoso em 75 anos

A capital paulista teve neste ano o quarto janeiro mais chuvoso dos últimos 75 anos, com um total de precipitação, até a manhã desta terça-feira, 31, de 453,8 mm, de acordo com registros da estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quantidade de chuva foi 74% acima da média do mês, calculada entre 1943 e 2016, que é de 261,2 mm. O janeiro mais chuvoso desde que o registro começou a ser realizado foi o de 2011 (com 493,7 mm), seguido de 1947 (481,4 mm) e 2010 (480,5 mm).

Janeiro de 2017 teve 21 dias seguidos com chuvas, cinco dias a mais do que a média histórica para o mês, que é de 16 dias. Ainda de acordo com o Inmet, o maior volume de chuva em 24 horas foi registrado no dia 16, com 115 mm.

