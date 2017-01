Cidade de São Paulo está em estado de atenção para chuvas

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) está em estado de atenção para todas as áreas de capital paulista neste domingo (22). Segundo o CGE, a tarde de hoje começou com céu encoberto, chuvisco e temperaturas amenas.

Dados das estações meteorológicas do CGE indicam temperatura média de 22 graus Célsius (ºC) e os percentuais de umidade relativa do ar superam os 71%. De acordo com os meteorologistas do CGE, nas próximas horas as chuvas ganham força e devem variar entre fraca e moderada.

O tempo instável continua na segunda-feira (23), com curtos períodos de melhoria e chuva mais intensa entre a tarde e a noite. A temperatura varia entre 18°C e 25°C.

Já para terça-feira (24), há previsão de muitas nuvens, pequenas aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte entre a tarde e a noite. Os termômetros variam entre 18°C e 26°C.

