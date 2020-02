Cidade de São Paulo entra em estado de alerta para alagamentos

Em mais um dia de chuvas fortes, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, com exceção da zona norte, não atingida pelas chuvas. Na região do Ipiranga foi registrado novamente o transbordamento do Córrego Ipiranga, assim como ocorreu ontem (18), o que fez com que a região voltasse a entrar em estado de alerta para alagamentos.

Há seis pontos de alagamento na capital neste momento, um deles intransitável, na Avenida Rubem Berta, em Moema, zona sudeste da capital.

Chuvas

As chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), foram formadas pelo calor e a entrada de umidade. Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com chuvas isoladas de até forte intensidade com potencial para formação de alagamentos, descargas elétricas e lento deslocamento.

O Corpo de Bombeiros já registra quedas de árvores. Durante as chuvas de ontem (18), os Bombeiros atenderam 26 chamados relacionados a enchente, dois chamados para desabamentos e 66 quedas de árvores.