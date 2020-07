Ciclofaixas de Lazer voltam a operar na capital paulista neste domingo

As ciclofaixas de Lazer voltaram a operar nos mesmos trechos e horários de antes, aos domingos e feriados, das 7h às 16h. - ( Foto: Denisa Bandurova)

As ciclofaixas de Lazer da capital paulista voltaram a operar neste domingo (19). O prefeito Bruno Covas e a secretária municipal de Mobilidade e Transportes, Elisabete França, acompanharam, de manhã, a retomada das atividades na ciclofaixa de lazer da Avenida Paulista.

Segundo o prefeito Bruno Covas, a cidade conta com 117 km de ciclofaixas de lazer e a empresa Uber fez um investimento de cerca de R$ 12 milhões para que as ciclofaixas possam funcionar pelos próximos 12 meses. A iniciativa é uma das etapas da retomada das atividades na cidade em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Apesar de todo esse processo de flexibilização na cidade, nós ainda estamos enfrentando pandemia do coronavírus. Peço que as pessoas se lembrem da utilização da máscara, evitem aglomerações e todas as recomendações que a gente tem feito continuam a valer também para as ciclofaixas de lazer. Elas nunca foram proibidas na cidade de São Paulo, mas não tínhamos nenhum patrocinador que queria colaborar. Agradeço à Uber por essa disposição”, disse o prefeito.

As ciclofaixas de Lazer voltaram a operar nos mesmos trechos e horários de antes, aos domingos e feriados, das 7h às 16h. A empresa também oferecerá aos usuários todas as condições de segurança exigidas pelo Poder Público e a sinalização será complementada com mensagens de prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, até o fim do ano a capital terá mais 173,5 km de vias (ciclovias e ciclofaixas) para ciclistas, além dos 310 km que estão sendo requalificados. “É um investimento para que a gente possa ter mais pessoas utilizando esse modal com a devida segurança que é necessária”, disse o prefeito.

A prefeitura divulgou orientações aos ciclistas:

- O uso de máscara é obrigatório a todos, inclusive durante a prática de exercício físico

- Mantenha distância segura dos demais ciclistas

- Não compartilhe garrafas de água ou alimentos

- Sempre que possível, lave as mãos ou as higienize com álcool gel

- Em casa, tome banho e higienize suas roupas e seus equipamentos