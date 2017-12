Ciclo de palestras em comemoração ao Dia do Voluntariado acontece hoje na OAB

Evento será no auditório da OAB - Divulgação

"O que você faz para mudar o mundo". Esse é o tema do Ciclo de Palestras em comemoração ao Dia internacional do voluntariado que acontecerá nesta terça-feira, dia 5 de dezembro, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O evento, realizado pelo Rotary Club Campo Grande com apoio da OAB/MS, será das 19h30 às 21h30, no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700. A entrada é franca.