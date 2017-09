A "Cruzada da Solidariedade", evento de ciclismo que percorrerá 1.350 km, passando pelos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, iniciando em Campo Grande e seguindo até Florianópolis, vai ocorrer de 22 de setembro a 2 de outubro e está com as inscrições abertas.

A ação é organizada pela Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, sendo que os recursos arrecadados com as inscrições, serão repassados para a Afrangel (Associação Franciscanas Angelinas). A intenção é que este percurso que vai por várias rodovias, também tenha a natureza como cenário.

O percurso será feito por mountain bikes, como uma forma de contribuir com a instituição Afrangel, que segundo a organização do evento, tem um trabalho comprovado há mais de 10 anos e sobrevive de doações.

