Cia Irmãos Sabatino contagia o público de Bonito com o espetáculo Cabaret Volant

Bonito (MS) – Muita alegria e animação foi o que a Cia Irmãos Sabatino levou ao público do 18º Festival de Inverno de Bonito neste início de noite de sexta-feira (28.7). O espetáculo Cabaret Volant agradou ao público, que pôde conferir acrobacias no trapézio de tirar o fôlego, além de números circenses que fizeram a alegria de adultos e crianças.

A história presta uma homenagem aos cabarets franceses da Belle Époque, do século XIX. “É um espetáculo de comemoração, de festa, comemora a vida, o sonho, realizar o sonho. Nesse ambiente de cabaret francês com danças e coreografias aéreas, comemora a vida, a essência do sonhar, do ser livre e do voar. Quando a gente sai para uma apresentação tem sensação de contentamento de realização. É muito forte, pega o público nesse desejo de voar, no sonho de voar, usa o panorama dos cabarets franceses como pano de fundo, como cena dramatúrgica para poder contar ao público uma história de quão importante é sonhar e conquistar os seus sonhos”, diz Martin Sabatino, entusiasmado.

Mestres acrobatas, os Irmãos Sabatino (Martin e André) se especializaram em aparelhos que possibilitam grandes voos, como os trapézios em balanço, de voos e petit volant. Os irmãos Sabatino foram ginastas, iniciaram sua pesquisa acrobática no final dos anos 1980. Relacionaram-se em vários contextos, integrando importantes grupos do meio circense nacional e internacional.

Participaram do espetáculo, além de toda a equipe de artistas e equipe técnica, a esposa de Martin, Luciene Bafa, e os dois filhos do casal, Caiã e Theo Bafa Sabatino. O irmão André não pôde estar presente por estar na Europa desenvolvendo uma pesquisa de relacionamento, network, com artistas daquele continente. Luciene faz parte da Companhia desde a sua fundação, em 2009, e os filhos já são artistas desde a barriga da mãe. “Eu fazia espetáculos grávida deles”, diz.

Luciene gostou muito do público de Bonito. “Eu senti o público muito com a gente. Quando eu olhava para as pessoas, elas estavam conectadas. Você olha para cada pessoa e vê que elas estavam com você. Foi bem especial. Bonito é lindo, foi bem gratificante apresentar para este público”.

Depois do espetáculo, Martin falou sobre como o circo e o trapézio estão inseridos em sua vida. “O circo é para mim uma ferramenta com a qual eu me transformo, ajudo a transformar as pessoas e me aproximo do meu propósito. Nós estamos disponíveis para voltar aqui, dependendo como for criamos um espetáculo exclusivo para vocês!”

Natália Presser, artista convidada para a apresentação em Bonito, fez o número do cabide aéreo. Ela trabalha com circo desde 1996 e já atuou no Cirque du Soleil. “Nós já trabalhamos juntos [com a Cia Irmãos Sabatino] há muitos anos. ‘Cabaret Volant’ é um espetáculo grandioso, acessível, é muito bom participar. O circo tem uma linguagem acessível, é inclusivo e inspirador, agrega todo mundo”.Na plateia, o menino Isac Alves, de dez anos, era todo atenção e risadas. Ele veio de Uberlândia, MG, com os pais, Luciana e Nilson Silva, com o irmão Felipe e com a avó Maria de Lourdes, para prestigiar o Festival. “Gostei muito do trapézio. Nunca tinha visto aqui. Achei muito engraçado”. A mãe de Isac, Luciana, disse que a família está pela primeira vez em Bonito e veio para prestigiar o Festival. “Essa festa é maravilhosa. A gente pegou o cronograma, dava vontade de ficar aqui. Amanhã vamos ao balneário e depois vamos embora”.

Outro pessoal animado era o Cristiano Machado com sua filha Laura Jeremias, e o casal Katiúscia Minoti e Rodrigo Nishioka, com osfilhos Beatriz e Pedro. Cristiano até participou de um número com os artistas da companhia. “Achamos show de bola, adoramos! Este espetáculo foi muito bom. A companhia é formada por uma família, todo mundo atuando junto. A união deles impressiona”, diz Katiúscia.

E o 18º Festival de Inverno de Bonito continua com muitos shows, espetáculos, cinema, dança, teatro, circo, com uma vasta programação para todos os públicos. Confira aqui e participe!

Fotos: Aurélio Vinícius