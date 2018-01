Chuvas voltam a provocar estragos e Eldorado estuda novo decreto de emergência

Técnicos da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado se reuniram ontem com equipe da prefeitura de Eldorado e visitaram locais onde chuva agravou problemas já existentes.

Campo Grande (MS) – Com decreto de situação de emergência em vigor desde 1º de novembro do ano passado, logo após o início do período das águas em Mato Grosso do Sul, o município de Eldorado estuda nova decretação em virtude dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. Técnicos da Defesa Civil Estadual se reuniram ontem com equipe da Prefeitura e vistoriaram todos os trechos afetados.

“As chuvas prejudicaram principalmente as estradas não pavimentadas, que apresentam buracos, alagamentos e diversos problemas antigos que foram agravados”, detalha o técnico Valter Antunes, que esteve no local e se reuniu com a vice-prefeita, Fabiana Maria Lorenci.

Após a visita, a Defesa está verificando o que já havia sido incluído no decreto de situação de emergência vigente e o que precisa ser acrescentado, com o intuito de buscar recurso estadual e federal para ajudar na reconstrução. “Estamos analisando a possibilidade de uma nova decretação, pois o município não comporta os danos”, adiantou.

Entre os problemas encontrados na vistoria está a Estrada do Turquino, onde houve destruição total da tubulação de drenagem. No local, já haviam sido registrados danos em chuvas anteriores. Na MS-295, que liga Eldorado ao distrito de Morumbi, há erosões espalhadas por vários trechos. A via é o principal acesso ao distrito, que além de produção agrícola e de tijolos cerâmicos tem o turismo com fonte de renda.

“Nessa época de chuva carros pequenos não estão passando, quando conseguem é com dificuldade, houve até caminhões atolados no local”, detalha Antunes. Na principal via do distrito, a Avenida Portugal, o acesso também foi dificultado em virtude das erosões e há trechos sem condições de tráfego.

Investimentos

No município, além do auxílio com a situação de emergência, o Governo tem investido em infraestrutura com a construção de duas pontes de concreto. A primeira travessia fica sobre o Córrego da Onça, na estrada vicinal 67. Com investimento de R$ 786 mil, a travessia tem 25 metros de extensão por seis de largura. Outra ponte, em fase de licitação, será construída sobre o Córrego Cerrito, com investimentos estaduais de R$ 571 mil.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil