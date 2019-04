Chuvas previstas podem fechar vias no Distrito Federal

O Departamento de Trânsito (Detran) do Distrito Federal está sobreaviso sobre a possibilidade de ter de interditar temporariamente as tesourinhas (viadutos) das quadras 202, 203, 209, 210 da Asa Norte e o acesso da 711 Norte.

Segundo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanecerá parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta tarde e à noite. O Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) confirma o prognóstico de chuvas localizadas “que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde”.

Por causa do temporal no final da tarde de domingo (21), houve queda de árvores em nove quadras do bairro (110, 111, 303, 407, 411, 412, 710, 704 e 713). O Corpo de Bombeiro teve que efetuar a poda de 40 árvores e prestar atendimentos em 11 casos de inundação.