Chuvas podem ocorrer durante o final de semana em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O fim de semana chegou, e as condições climáticas devem ser as mesmas da semana: tempo nublado e com possibilidade de chuvas no final do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para este sábado (19.10). Na região nordeste do estado, onde o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas à tarde.

A temperatura pode atingir máxima de 39°C e mínima de 20°C neste dia, com ventos fracos a moderados com rajadas. Os índices de umidade relativa do ar ficam elevados durante a manhã em torno de 90%, e passam por queda significativa no decorrer da tarde, chegando aos 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para Campo Grande a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 23°C a 33°C para este sábado, e índice de umidade relativa do ar entre 70% e 40%.

Confira a previsão para algumas regiões do Estado no mapa.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo