Chuvas no Rio de Janeiro mobilizam usuários do Twitter no Brasil

O Twitter brasileiro está mobilizado nesta terça-feira, 9, em torno das chuvas que castigam a cidade do Rio de Janeiro desde a véspera. Até o momento, três pessoas morreram em decorrência de enchentes e deslizamentos.

Dos dez temas mais comentados do Twitter, quatro dizem respeito ao Rio: a hashtag ChuvaRJ, o sobrenome do prefeito, Marcelo Crivella, o nome da ciclovia Tim Maia, que desabou mais uma vez, e também a expressão O Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça, o prefeito Crivella culpou a falta de repasses do governo federal pelas mortes. Segundo ele, as "parcerias com o governo federal, nesse primeiro ano Bolsonaro, praticamente pararam". Momentos depois, pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse estar trabalhando pela liberação urgente de verbas para obras de manutenção de encostas, de prevenção contra enchentes e de construção de casas. E logo depois, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC), saiu em defesa do pai.

Em fevereiro deste ano, dez pessoas morreram por causa de chuvas na cidade. A previsão é de que a chuva continue nesta terça-feira na capital fluminense.