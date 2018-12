Chuvas intensas em São Paulo causam morte de homem

O Corpo de Bombeiros localizou hoje (19), pela manhã, o corpo de um homem levado pelas enchentes durante as fortes chuvas que atingiram São Paulo na madrugada desta quarta-feira.

O corpo foi encontrado entre as margens e a vegetação de um córrego na região de Perus, zona oeste da cidade.

Os bombeiros informaram que, em razão do mau tempo, foram realizados 36 atendimentos para alagamentos e enchentes, além de 19 chamados para desabamentos. Toda a cidade esteve em estado de atenção. Com as rajadas de ventos, foram contabilizadas 13 quedas de árvores, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a chuva foi causada pelo calor e a entrada da brisa marítima.

A previsão para os próximos dias é de condições típicas de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde. Na quinta-feira (20), a temperatura deve variar entre a mínima de 22ºC e a máxima de 34ºC.