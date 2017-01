Chuvas fortes deixam 92 cidades de São Paulo em estado de atenção

O estado de São Paulo registra hoje (20) 92 municípios em estado de atenção (14% do total do estado) e 83 municípios em observação (12% do total), segundo dados da Defesa Civil. Nesta operação verão, que começou em dezembro do ano passado, quatro pessoas morreram por causa das chuvas e 63 ficaram desabrigadas, segundo o balanço estadual.

A cidade de Piracicaba, no interior paulista, apresenta uma das situações mais críticas, com o rio Piracicaba ameaçando transbordar. Por volta das 11h, o rio estava em estado de atenção por ter atingido o nível de 5,11 metros, bem acima do limite de 4,5 metros. Desde 2009, a prefeitura mantém um comitê de emergência de transbordamento do rio, com a participação de Bombeiros e Defesa Civil no monitoramento do rio e da sua cabeceira.

As chuvas dos últimos dias, acompanhadas de rajadas de vento, alagaram a região central de Piracicaba, o Terminal Rodoviário e vias adjacentes. Carros foram levados pela enxurrada e o asfalto ficou danificado em alguns pontos. O volume de chuva chegou a 71 milímetros (mm) no bairro Jaraguá e 50 mm no centro.

Em Ibiúna, região de Sorocaba, a chuva de ontem (19) atingiu sete casas e deixou 25 pessoas desalojadas. A enchente afetou o bairro dos Gatos e a zona rural do município.

Bauru

No município de Bauru, no interior, os pluviômetros do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) registraram 164,8 mm durante um temporal na quarta-feira (18). O volume esperado para janeiro, segundo a média histórica, é de 288 mm.

Ontem (19), choveu na cidade 22,4 mm e a previsão para o fim de semana é de mais chuvas, porém, moderadas. “Uma área de baixa pressão sobre o estado de São Paulo favorece a formação de nuvens e as chuvas”, explica Fernando Tavares, meteorologista do IPMet.

No cruzamento da Avenida Nações Unidas e Rua Batista de Carvalho, a força da enxurrada arrancou 100 metros de asfalto. Trechos dessa avenida ficaram inundados, especialmente próximo ao Terminal Rodoviário. Segundo a prefeitura, 151 famílias de Bauru vivem em áreas de risco de alagamento no Parque das Nações, Jardim Marise, Jardim Yolanda, Vila São Manuel, Jardim Gérson França, Fortunato Rocha Lima e Comunidade do Piquet.

Previsão

A previsão do tempo para os próximos dias no estado de São Paulo é de continuidade das chuvas, especialmente no leste paulista. A precipitação deve ser ainda mais intensa sobre a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista do Inmet, Ernesto Alvim, disse que a capital paulista terá o fim de semana de chuva intensa. “Domingo melhora um pouco, mas ainda tem chuva. Só deve diminuir mesmo segunda e terça-feira.”

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a presença da zona de convergência de umidade, que mantém o tempo chuvoso na Grande São Paulo, provoca precipitação hoje (20) de fraca intensidade, com períodos de chuva moderada. O solo encharcado aumenta o potencial para deslizamentos de terra e formação de alagamentos, de acordo com o centro.

