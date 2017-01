Chuvas em São Paulo já chegam a 241,6 milímetros em janeiro

As chuvas na cidade de São Paulo em janeiro deste ano já se aproximam da média para todo o mês registrada nos últimos quatro anos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do município. Até a manhã de hoje (19), o CGE registrou 241,6 milímetros (mm) de chuva, próximo da média para o período, que é de 256,5 mm. O CGE atribui o fenômeno à passagem de frentes frias e áreas de baixa pressão atmosférica, comuns para esta época do ano.

“Nos últimos 15 dias, tivemos uma área de baixa pressão atmosférica atuando sobre o estado e recebendo reforço de uma zona de convergência de umidade, que é o ar quente úmido que vem da região centro-norte do Brasil e isso reforça as chuvas. Entre o dia 15 e 18 tivemos 136 milímetros de chuva, o que equivale a 53% da chuva esperada para o mês”, explicou o técnico em meteorologia do CGE Adilson Nazário.

Segundo o último boletim do CGE, as áreas de instabilidade atingem com forte intensidade a região de M'Boi Mirim, Campo Limpo e Capela do Socorro. As prefeituras regionais de Capela do Socorro e Parelheiros estão em estado de atenção para alagamentos desde as 13h10. As instabilidades se deslocam de oeste para leste, segundo o CGE, mantendo as características de precipitação moderada com pontos fortes. A chuva que atualmente está sobre as cidades de Embu, Cotia e Itapecerica da Serra deve chegar à São Paulo antes do fim da tarde de hoje, atingindo novas regiões da cidade e aumentando a área em estado de atenção para alagamentos.

Na madrugada de hoje, o CGE registrou céu encoberto e com chuva fraca intermitente. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas registraram média de 20 graus Celsius (ºC), com temperatura mínima de 18,8ºC, registrada em São Mateus e Vila Prudente. A máxima para esta quinta-feira não deve superar os 25ºC. A umidade do ar deve variar entre 62% e 98%.

Previsão

De acordo com a previsão do CGE, a sexta-feira (20) ainda terá muitas nuvens e curtos períodos de sol. A madrugada deve ter chuva fraca e chuviscos e termômetros em torno dos 19ºC. Durante a tarde, a máxima pode chegar aos 26ºC, e a umidade do ar deve variar entre 58% e 95%. As pancadas de chuva ocorrerão com maior intensidade no período da tarde.

No sábado (21), as condições meteorológicas começam a melhorar na capital paulista e as chuvas devem diminuir. Durante a madrugada os termômetros devem marcar 19ºC e o amanhecer será com sol entre nuvens. A máxima pode chegar aos 27ºC. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, de forma isolada e com menor volume.

