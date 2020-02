Chuvas em São Paulo deixaram cidade com 17 pontos de alagamento

As chuvas perderam intensidade e a cidade de São Paulo deixou o estado de atenção. A região do Ipiranga, onde foi registrado o transbordamento do Córrego Ipiranga, também saiu do estado de alerta, que havia sido iniciado às 16h27 de hoje (19).

Apesar disso, o paulistano enfrenta muita dificuldade para transitar pela cidade. Neste momento, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registra 17 pontos de alagamento na capital, sete deles intransitáveis, entre eles, a Avenida das Nações Unidas, no Alto de Pinheiros, e também na Avenida 23 de Maio, duas das mais conhecidas avenidas da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi registrado, entre as 15h e as 17h10 de hoje, sete quedas de árvores na capital. Os Bombeiros também atenderam nove chamados para enchentes.

As chuvas também foram muito fortes e intensas em outras cidades do estado, principalmente na cidade de Piracicaba, que registrou uma forte correnteza próximo à rodoviária.