Chuvas e ventos deixam o Rio em estágio de atenção

A cidade do Rio de Janeiro permanece hoje (29) em estágio de atenção desde às 20h25 de ontem, em razão da possibilidade de chuva moderada a forte nas próximas horas.

A mudança no nível de monitoramento, de vigilância (primeiro estágio) para atenção (segundo estágio), ocorreu após a chegada de uma frente fria que derrubou a temperatura e trouxe chuva e muito vento para a região metropolitana.

A chuva forte que atingiu a cidade na noite de ontem causou diversos transtornos para os cariocas, principalmente nas zonas norte e oeste, mas, desta vez, os principais problemas foram causados pelo vendaval. As rajadas mais fortes foram registradas na estação do Forte de Copacabana, onde o vento chegou a 105,5 km/h.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, a ventania provocou a queda de pelo menos 63 árvores. Algumas delas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na Grande Tijuca, no Engenho de Dentro, no Méier e em Vila Isabel.

Na zona oeste, faltou luz em pontos da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Realengo, onde o Hospital Albert Schweitzer ficou sem energia por pelo menos duas horas. Os ventos fortes também causaram a interdição da Ponte Rio-Niterói, que ficou fechada por dez minutos, no sentido Niterói, às 20h15 de ontem.

A previsão para esta segunda-feira no Rio é de tempo instável, com predomínio de céu nublado, e possibilidade de chuva moderada a forte agora pela manhã, e chuva de intensidade fraca a moderada à tarde e à noite. A temperatura cai ainda mais e a máxima prevista para hoje é de 30 graus.