Chuvas destroem ruas e equipes trocam tapa-buraco por pavimentação

A Prefeitura de Campo Grande já tapou perto de 25 mil buracos desde a retomada do serviço de manutenção da malha pavimentada. A nova gestão triplicou o número de equipes, chegando a 20, com média de 950 buracos fechados diariamente. Todavia, o ritmo do serviço tem esbarrado em trechos mais críticos, onde o asfalto está comprometido.

Sem alternativa, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos são obrigados a fazer, praticamente, um recapeamento em alguns trechos. É o caso da Rua Minas Novas, via de acesso às Moreninhas, onde a enxurrada levou 224 metros do asfalto, abrindo uma cratera.

Os engenheiros precisaram retirar o asfalto danificado, refazer a base e aplicar 16,13 toneladas de CBQU (Concreto), mais de 5% do material asfáltico usado em um dia na cidade inteira, em um custo de R$ 16,1 mil. O serviço se prolonga por 10 dias por conta da chuva. O tapa-buraco será feito em toda a extensão da via até as rotatórias com a Avenida Gury Marques.

Em locais onde a mesma situação aconteceu, como no Jardim da Rua Sergipe, adota-se um procedimento padrão. “ O asfalto esfarelado é retirado, a base refeita e aplicada sobre o novo pavimento”, explica o engenheiro Edvaldo Aquino, supervisor do serviço na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Outro ponto de intervenção que demorou para ser concluído é o da Rui Barbosa, quase esquina com a Rua Tonico Barbosa. O poço de visita ficou comprometido e parte da tubulação da drenagem quebrou. Ano passado, segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, foram feitos pelo menos três tapa-buracos, que não resolveram o problema.

Na semana passada o pavimento afundou, abrindo uma cratera de quase 100 metros quadrados, onde foi preciso colocar 9,5 toneladas de material asfáltico. O serviço começou na terça-feira e só terminou no sábado. Antes de refazer o pavimento, equipes da Secretaria reconstruíram o poço de visita, que é um espaço de acesso para manutenção da drenagem.

Nesta terça-feira as equipes começaram a trabalhar em crateras de grandes dimensões na Rua das Garças, e no cruzamento das ruas Gardênia e Centáurea, no Cidade Jardim. Desde a semana passada estão trabalhando em ruas de grande fluxo como a Avenida Salgado Filho; Cônsul Assaf Trad; Manoel da Costa Lima, Euclides de Cunha e Rua Albert Sabin, dentre outras.

