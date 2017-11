Chuvas deixam SP em estado de alerta e atrasam manhã do paulistano

As chuvas na manhã desta segunda-feira, 27, prejudicaram o fluxo do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de veículos na capital paulista.

A Central de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos na Zona Oeste, Zona Sul e na Marginal Pinheiros às 7h20. Segundo a CGE, as chuvas devem continuar na capital durante todo o dia e se intensificarem durante a tarde. As precipitações devem chegar em cidades como Santo André e São Bernardo, no ABC.

As chuvas também causaram atrasos e problemas na circulação dos trens das linhas Rubi-7, Turquesa-10 e Coral-11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Eles circularam com intervalos e tempo de parada maiores no início da manhã desta segunda-feira. Na Linha 7, um trem apresentou problemas na Estação Vila Aurora e foi recolhido por volta das 6h30.

Trânsito

A capital registrava 65 km de lentidão, por volta das 7h45. O índice está acima da média para o horário. A Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Castelo Branco, apresenta mais de 13 quilômetros de lentidão, desde a avenida Interlagos até a rua Tucumã, no Jardim Europa. Já no sentido Interlagos, o motorista pisa no freio por 5,5 quilômetros, na pista expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

Na Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, pista expressa, havia tráfego lento por 5,5 quilômetros no mesmo horário, desde a Ponte do Piqueri até a Castelo. No sentido Ayrton Senna, o motorista enfrentava trânsito lento por 4,5 quilômetros, desde a Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.

A Radial Leste, sentido centro, apresentava quase 2 quilômetros de lentidão, desde o viaduto Engenheiro Alberto Badra até a rua Vale Cândido, no Tatuapé. Na avenida Paulista, sentido centro, o motorista encontrava tráfego lento por cerca de 1,5 quilômetro, entre as ruas Joaquim Eugênio de Lima e Augusta.