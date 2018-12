Chuvas de sábado deixam São Paulo em estado de alerta para enchentes

Após receber um temporal na última sexta-feira, 30, São Paulo foi palco de mais um temporal neste sábado, 1º, que deixou a cidade em alerta para alagamentos. Segundo dados da CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), as Zonas Norte, Oeste, Leste, Centro, além de alguns bairros da Zona Sul podem ter possíveis enchentes.

Chuva

Além dos bairros da cidade, a CGE também colocou as marginais Pinheiros e Tietê em estado de atenção. Os dados foram divulgados às 19h06 deste sábado, e a companhia não identificou nenhum ponto de alagamento até agora na capital paulista.

"Por conta do solo encharcado, o potencial para formação de alagamentos, deslizamentos de encosta e transbordamentos de rios e córregos é alto em toda a Cidade", avisou a companhia em comunicação no seu site oficial. Mesmo assim, a CGE afirma que as chuvas mais significativas "não devem se prolongar para a madrugada."

A companhia também informa que as fortes chuvas não devem retomar neste domingo, mas que o céu ficará nublado, com garoas ocasionais. A temperatura mínima deverá ser de 18°C e a máxima de 23°C. Na segunda-feira, uma frente fria deverá pairar na cidade, com os termômetros oscilando entre 16°C e 20°C.