Chuvas causam mortes, inundações e estragos no interior paulista

As chuvas com rajadas de vento causaram desabamentos, inundações e quedas de árvores, desde a madrugada desta segunda-feira, 27, em cidades do interior de São Paulo.

Em Herculândia, região de Bauru, um barracão em obras desabou, no final da manhã, no centro da cidade, causando a morte de duas pessoas e deixando outras duas feridas. Entre as vítimas atingidas pelos escombros está o engenheiro responsável pela obra, Sandro Marques Valderramas. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Também morreu o operário Daniel Pereira Alves. Os dois feridos foram levados para o Hospital Municipal e não corriam risco de morrer.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia chovido muito na região e a estrutura pode ter sofrido infiltrações. Uma perícia vai indicar as causas do desabamento.

Em Marília, na mesma região, um temporal no início da tarde alagou casas no bairro Santa Antonieta e deixou veículos ilhados no Jardim Teruel. Veículos aquaplanaram na Rodovia do Contorno, causando um acidente com um caminhão e três carros. Cinco pessoas tiveram ferimentos leves.

Em Presidente Prudente, uma chuva forte na madrugada desta terça-feira, 28, alagou residências no Jardim Monte Alto. Uma família foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e alojada em casa de parentes. Em Birigui, o temporal causou a queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia. Uma casa ficou destelhada na Vila Bandeirantes. A família se abrigou na casa de um vizinho.

As chuvas que atingiram Sorocaba causaram alagamentos na região do Parque das Águas. Uma das principais vias de acesso à zona leste foi interditada. As infiltrações e goteiras levaram à suspensão parcial das aulas no Centro de Educação Infantil (CEI) da Vila Helena.

Árvores caíram na região no Jardim Prestes de Barros e na região de Aparecidinha. O Rio Sorocaba transbordou em vários pontos.

São Caetano

Uma chuva torrencial deixou ruas e casas alagadas, na manhã desta segunda-feira, 27, em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista. De acordo com a Defesa Civil, o córrego Ribeirão dos Meninos transbordou, alagando as ruas nos bairros Mauá, Jardim São Caetano e Prosperidade e Fundação.

Várias casas ficaram inundadas e as famílias foram retiradas dos imóveis. Quando os moradores retornaram, depois que as águas baixaram, encontraram móveis, roupas e alimentos destruídos pela inundação.