Chuvas atrasam obra e falta de água pode se prolongar em Sorocaba

As chuvas que atingiam a região na manhã deste sábado prejudicavam as obras de recuperação de uma adutora e a falta de água pode se estender até terça-feira em Sorocaba, interior de São Paulo. Pelo menos 500 mil pessoas estão sem abastecimento desde o rompimento da adutora durante um temporal, na noite de terça-feira. O prefeito José Crespo (DEM) admitiu que a normalização do abastecimento "está nas mãos de São Pedro".

A cidade está em estado de emergência desde a quarta-feira (8). Cerca de 50 caminhões-pipas estão abastecendo escolas e creches, que passaram a manter os portões abertos para atender a população, depois que as unidades foram invadidas por moradores em busca de água. Em bicas naturais, localizadas na zona norte, moradores fazem fila para pegar água, mas as chuvas também prejudicam o acesso às minas. Os estoques de galões de água se esgotaram nos supermercados e o preço disparou.

