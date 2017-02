Chuvas, alagamentos e corte de energia são previstos em MS nesta quarta

Previsão é de pancadas de chuva com trovoadas no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul na quarta-feira (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuva com trovões no período da tarde. As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 35°C.

Há também riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e leves alagamentos em 29 municípios do estado. Ventos podem atingir 60 km/h e chover aproximadamente 50 mm por dia.

No centro, leste, sul, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, precipitações estão previstas apenas à tarde. O resto do dia deve ficar parcialmente nublado.

Em Campo Grande, condições climáticas devem ser as mesmas e as temperaturas variam entre 22°C e 29°C.

