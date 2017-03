Chuva rápida provoca alagamentos em pontos de Campo Grande

Voltou a chover em Campo Grande na tarde desta sexta-feira (24). Leitores do Capital News registraram o impacto da chuva rápida que caiu sobre a cidade, deixando pontos do centro da capital alagados.



No cruzamento da rua Bahia com a avenida Ricardo Brandão, o volume de água do córrego Prosa chamou atenção, por pouco não transbordou. Já na Avenida Joaquim Murtinho, esquina com Fernando Correa da Costa, a pista chegou a ser tomada pela água. Motoristas tiverem que redobrar os cuidados no local.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para a possibilidade de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas, no período da tarde desta sexta. Somente na região sudeste de Mato Grosso do Sul é que o tempo ficaria menos nublado, com chances menores de chuva.

Hoje, os termômetros marcam entre 21°C e 32°C em Campo Grande. Em Dourados oscilam entre 22°C e 33°C. O dia amanheceu com mínima de 23°C em Três Lagoas, mas à tarde a máxima será de 32°C.

Já em Corumbá, as temperaturas variam entre 24°C e 34°C. Com céu nublado no início do dia em Ponta Porã, a mínima será de 21°C e máxima não passa dos 31°C.



Veja Também

Comentários