Chuva rápida em pontos isolados em boa parte do Estado nesta quarta-feira

Nas demais regiões do Estado previsão de céu parcialmente nublado e há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas - Foto: Ilustração

A quarta-feira deve ser de chuva rápida e isolada em boa parte do Estado, principalmente nas regiões sul e sudoeste, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec/Agraer). A região do bolsão poderá ter céu parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade relativa do ar. Nas demais regiões do Estado previsão de céu parcialmente nublado e há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 25 % a 90 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 21°C a 36°C.

Confirma as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande – 23°C (mínima) / 30°C (máxima)

Corumbá – 24°C (mínima) / 31°C (máxima)

Dourados – 21°C (mínima) / 29°C (máxima)

Três Lagoas – 22°C (mínima) / 35°C (máxima)

Ponta Porã – 19°C (mínima) / 27°C (máxima)

Coxim – 23°C (mínima) / 33°C (máxima)