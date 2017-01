Chuva rápida ajuda a refrescar a manhã desta quinta-feira

manhã de quinta-feira (12) começou com chuva fina e passageira, que serviu para refrescar um pouco o calor dos últimos dias, que tem sido intenso. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo hoje ficará instável, com previsão de chuva à tarde em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e as temperaturas podem chegar a 36ºC.

Em Campo Grande, a previsão é de céu nublado pela manhã e chuva rápida, com termômetros marcando mínima de 23ºC. Estão previstas pancadas de chuvas à tarde e máxima de 33ºC. A umidade mínima do ar fica em 50% e as temperaturas devem cair à noite.

